В Ярославле отключили холодную воду. Адреса подвоза воды

Холодной воды не будет на нескольких улицах Фото: Полина Вачнадзе

Многие ярославцы сегодня остались без холодной воды. Плановые отключения «Водоканала» проходят на нескольких улицах.

Из-за врезки водопровода до 22:00 не будет воды в клинической больнице №2, а также у жильцов дома №1 по улице 1-я Тормозная и дома №80 на проспекте Фрунзе. Набрать воду из цистерны можно по адресу улица Попова, 24.

До девяти часов вечера отключили холодную воду по адресам Ленинградский проспект, 38 и 40, улица Елены Колесовой,50. Воду можно взять у дома №42 на улице Урицкого.

До 23:00 отключили воду в центре города. Жители домов №№63А, 64, 68А, 63 по улице Советской м домов №№12, 14А с улицы Победы могут набрать воду из цистерны, которую подгонят к дому №64 на улице Советская.