В Ярославле будут судить водителя, сбившего пешехода

ДТП произошло 6 ноября прошлого года в Ярославском районе около 10 часов утра. Несмотря на довольно ранний час, водитель ВАЗ-21124», как говорится в обвинении, был уже пьян. Или еще пьян, тут история умалчивает.

- Двигаясь по дороге ЯОКБ – деревня Красный Бор в направлении Ярославля, во время обгона на полосе встречного движения водитель наехал на пешехода – мужчину 2000 года рождения. Пострадавший получил множественные переломы и ушибы, которые относятся к тяжкому вреду здоровья, пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Проведены все необходимые экспертизы. Водитель ВАЗа считает, что его вины в случившемся нет, но показания свидетелей, следственные действия и заключения судебных экспертиз говорят об обратном. Окончательное решение вынесет, конечно, суд. Обвиняемому грозит лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.