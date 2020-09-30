Игорь Шарошихин: «Сотрудники Ярэнерго повышают уровень квалификации в теории и на практике у ведущих мировых производителей кабельных технологий»

Фото Филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Специалисты филиала «Россети Центр Ярэнерго» приняли участие в техническом семинаре по монтажу и испытаниям силовых кабелей в г. Угличе Ярославской области. Представители российских лидеров по поставке электротехнических лабораторий и ведущих мировых производителей компонентов для энергетики и электроники продемонстрировали ярославским энергетикам современные кабельные решения для применения их в повседневной работе.

В рамках семинара специалисты службы диагностики, Угличского, Рыбинского, Ростовского РЭС и РЭС 1 категории «Яргорэлектросеть» изучили инновационные конструкции кабельных линий среднего напряжения из сшитого полиэтилена и диагностическое трассо-поисковое оборудование. Главным экспонатом для детального изучения участниками стала передвижная электротехническая лаборатория «Русич-2» с компьютерным управлением.

Участники рассмотрели основные ошибки, которые чаще всего допускаются при монтаже соединительных и концевых муфт, главные функции и возможности последних моделей трассопоискового и диагностического оборудования. На практическом занятии с помощью специализированного оборудования за короткое время энергетики безошибочно определили трассу прохождения линии и её глубину, при этом вывод в ремонт линии и отключение потребителей не потребовалось. Приборы подтвердили свою эффективность и технические характеристики.

«Для нас важно знать о последних новинках в области современной кабельной индустрии и инновационных решениях, которые могут оптимизировать нашу работу в части определения мест повреждений кабельных линий. Это одна из сложных задач в диагностике оборудования. Поэтому сотрудники Ярэнерго повышают уровень квалификации в теории и на практике у ведущих мировых производителей кабельных технологий. Мы изучаем и подбираем лучшие, а главное, подходящие варианты оборудования для своей работы в условиях местности нашего региона. В филиале уже эксплуатируется такая техника – цифровая электролаборатория, которая доказала свою эффективность. Ежегодно мы закупаем и обновляем необходимое оборудование, чтобы обеспечивать надежное электроснабжение потребителей», - подчеркнул и.о. заместителя генерального директора - директора филиала «Россети Центр Ярэнерго» Игорь Шарошихин.

Помимо теоретической и практической части для участников семинара была предусмотрена экскурсия по предприятию кабельной промышленности в Угличе, которое входит в состав одной из компаний-организаторов и является современным высокотехнологичным заводом по производству кабельно-проводниковой продукции.

Итогом встречи стали договоренности сторон о взаимном сотрудничестве. В октябре компании-организаторы готовы предоставить филиалу «Россети Центр Ярэнерго» набор специализированных приборов для тестового опробования их реальной эффективности на действующих кабельных сетях.