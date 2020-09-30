В Ярославе объявили конкурс на создание проекта памятника Ивану Ткаченко

Памятный знак Ивану Ткаченко планируют установить на улице Панина. ФОТО: группа "Иван Ткаченко" во ВКонтакте

Мэрия Ярославля объявила конкурс на создание проекта памятника капитану «Локомотива» Ивану Ткаченко, трагически погибшему в авиакатастрофе 7 сентября 2011 года.

Принять участие в конкурсе могут отдельные архитекторы, художники, скульпторы и дизайнеры, а также творческие коллективы. Подать заявку можно до 1 ноября. Затем будет организована выставка проектов и общественное обсуждение, их планируется провести до 1 декабря. После этого на заседании Градостроительного совета города рассмотрят представленные эскизы. Комиссия определит трех победителей, которые получат денежные премии. За первое место - 100 тысяч рублей, за второе - 30 тысяч, за третье - 20 тысяч.

Памятный знак Ивану Ткаченко планируют установить на аллее памяти хоккеиста на улице Панина в Дзержинском районе. Эскиз аллеи уже готов, его воплотят в жизнь в следующем году.