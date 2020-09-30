Городской транспорт в Рыбинске оформят в едином стиле

На борт машины нанесли название города и новый туристический логотип: Волжский мост, чайку и волну Фото: Администрация Рыбинска

Городской транспорт в Рыбинске решили оформить в едином стиле. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава города Денис Добряков.

- Настало время отходить от размещения рекламы на бортах и создать единый стиль для всей сети городского транспорта. Это применяется во многих городах: Москве, Казани, Твери, - написал градоначальник.

Первый брендированный автобус появился в автопарке ПАТП-1. Привычный бело-зеленый ЛИАЗ превратился в синий. На борт машины нанесли название города и новый туристический логотип: Волжский мост, чайку и волну. Уже сегодня, 30 сентября, автобус вышел в свой первый рейс. Пока он будет обслуживать маршрут №12.

- Понимаю, что оформление автобусов в едином стиле - дополнительная финансовая нагрузка на перевозчиков. Поэтому будем анализировать и рассуждать, как это соотнести с возможностями каждого транспортного предприятия, - отметил Денис Добряков.