В Ярославской области ищут 17-летнего Егора Фролова

Юноша ушел из дома в деревне Суринское 27 сентября. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" во ВКонтакте

В Ярославской области разыскивают 17-летнего Егора Фролова. Юноша ушел из дома в деревне Суринское 27 сентября. С тех пор о его местонахождении ничего неизвестно.

Рост пропавшего 190 сантиметров, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза серые. Был одет в темно-синюю куртку, черные брюки, повязан бежевый в коричневую клетку платок, на голове - камуфляжная кепка, на ногах - берцы цвета хаки.

Если вы располагаете информацией, которая может помочь в поиске Егора, сообщите в полицию по номеру 02, 102, 112 или на горячую линию поискового отряда «ЯрСпас» - 8-910-964-08-38.