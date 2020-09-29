На вандалов, изрисовавших фасады зданий в Рыбинске, завели уголовное дело Фото: Администрация Рыбинска

В отношении вандалов, изрисовавших фасады зданий в исторической части Рыбинска, завели уголовное дело.

Напомним, инцидент произошел в ночь с 18 на 19 сентября. На стенах десяти зданий появились надписи, сделанные краской из аэрозольных баллончиков. Задержать хулиганов удалось через четыре дня после случившегося. В числе задержанных оказался один местный житель и пятеро ярославцев.

Как пояснили в пресс-службе областной прокуратуры, действия лиц квалифицировали по статье «Вандализм». Данная статья предусматривает несколько вариантов наказания: ограничение свободы, принудительные работы, в худшем случае любители «просто попшикать» могут отправиться в колонию на три года.