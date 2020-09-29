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Общество

Ярославец выплатил долг, боясь потерять покупателя на машину

До этого мужчину ничто на погашение задолженности не мотивировало
Светлана Крутикова
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Ярославец задолжал государству 135 тысяч рублей

Ярославец задолжал государству 135 тысяч рублей

Фото: Иван МАКЕЕВ

Достаточно крупную сумму задолжал государству житель Дзержинского района Ярославля. Мужчина был обязан выплатить 135 тысяч рублей. Ярославца предупреждали о последствиях, которые его ждут в случае неуплаты, однако в установленный срок оплату должник не произвел.

Тогда судебный пристав направил запрос в ГИБДД и выяснил, что в собственности неплательщика находится автомобиль. В отношении машины вынесли постановление о запрете на регистрационные действия. Мера оказалась действенной.

Ярославец как раз собрался продавать автомобиль и даже покупателя уже нашел. Но сделка оказалась на грани срыва: мужчина, планировавший купить машину, узнал о долгах собственника. В результате тот, не желая терять покупателя, полностью погасил задолженность. Судебные приставы перечислили деньги в бюджет и сняли вынесенное ограничение, пояснили в пресс-службе УФССП России по Ярославской области.