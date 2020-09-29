В Ярославле начнут давать тепло в квартиры с 7 октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

О начале отопительного сезона в Ярославле говорили сегодня, 29 сентября, на общегородском совещании. Тепло в дома ярославцев, а также административные здания начнет поступать 7 октября.

После многочисленных и настоятельных просьб глава города Владимир Волков не стал дожидаться нормативных показателей и подписал указ о начале отопительного сезона уже с 1 октября. В том числе и эта мера должна предотвратить всплеск респираторных заболеваний.

Первыми в Ярославле начнут подключать к теплу социально значимые объекты – школы, детские сады, больница. Потом очередь дойдет и до жилых домов.

В Ярославской области начали работать горячие линии, на которые можно позвонить, если возникли проблемы с подключением отопления.