Сотрудницу мэрии Ярославля оштрафовали за нарушение масочного режима

Женщину застали в одном из кафе города Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Кировский районный суд оштрафовал чиновницу мэрии Ярославля за нарушение масочного режима. Как сообщает портал Yarnews, женщину застали в одном из кафе города 16 июня, когда все точки общепита еще были закрыты из-за коронавируса. Как пояснили составители протокола, две посетительницы кафе «слушали музыку, потребляли напитки и продукты питания, которые находились перед ними на столе. Там же были кальян и спиртное». Произошедшее было снято на камеру, в том числе зафиксировано и отсутствие маски на женщине.

В суд, по данным Yarnews, чиновница не явилась, но направила ходатайство о прекращении дела, так как протокол, по ее мнению, был составлен с нарушениями. Также она пояснила, что в кафе оказалась случайно и пришла туда «не в целях приема пищи».

Тем не менее, суд принял во вниманием видеозапись и оштрафовал чиновницу на 1000 рублей за нахождение в общественном месте без средства индивидуальной защиты.