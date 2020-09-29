Ярославский «Шинник» ждет еще одно техническое поражение

Матч "Шинник" - "Иртыш" не состоится. ФОТО: группа "ФК "Шинник" Ярославль" во ВКонтакте

Матч 13-тура первенства Футбольной национальной лиги «Шинник» - «Иртыш», который должен был пройти 4 октября, не состоится. Причиной тому коронавирус, выявленный на прошлой неделе в ярославском клубе.

- Сотрудники «Шинника», включая футболистов и тренеров, отстранены от работы до 7 октября. Матч с «Иртышом» не может быть проведен 4 октября или в иной срок, - сообщается на сайте ФНЛ.

Судьбу отмененной встречи определит Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза. Согласно регламенту ФНЛ, «черно-синих» ждет еще одно техническое поражение. Кроме того, из-за карантина «Шинник» не сможет сыграть 1 октября с ногинским клубом «Знамя» во 2-м туре Кубка России. Напомним, ранее был отменен матч ярославцев с «Томью».