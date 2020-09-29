В Ярославской области многодетные семьи хотят освободить от уплаты транспортного налога

От уплаты налога планируют освободить владельцев машин с двигателем мощностью до 150 лошадиных сил. ФОТО: страница Антона Капралова во ВКонтакте

В Ярославской области многодетные семьи могут получить дополнительные льготы по транспортному налогу. Соответствующий законопроект уже разработали и внесли на рассмотрение в региональную думу.

- В настоящее время льгота по транспортному налогу предоставляется владельцам машин с двигателями мощностью до 100 лошадиных сил. Сейчас мы планируем внести изменения, которые позволят расширить льготу на 150 лошадиных сил. Таким образом, если в многодетной семье есть автомобиль мощностью до 150 лошадиных сил, то налог на него начисляться не будет, - сообщил заместитель председателя Ярославской областной думы Антон Капралов.

Отмечается, что воспользоваться новой мерой поддержки сможет один из родителей и распространяться льгота будет только на один автомобиль.

По подсчетам депутатов, в случае принятия законопроекта от транспортного налога освободят еще несколько тысяч многодетных семей. Прежде, чем это произойдет, инициативу рассмотрит комитет по бюджету, финансам и налоговой политике, а затем его обсудят на заседании областной думы.