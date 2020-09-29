Львицу из ярославского зоопарка взяли под опеку

Львицу взяли под опеку. ФОТО: группа "Ярославский зоопарк" ВКонтакте

У любимицы ярославцев белой львицы Лавины появился опекун. Взять под свое крыло хищное животное решила мебельная компания, которая в ближайшее время начнет работать в Ярославле.

- Мы очень рады, что такая компания начинает свой путь с добрых дел и ярко демонстрирует социальную ответственность бизнеса. Ведь благодаря программе опеки, оказывается реальная помощь нашим обитателям. Вы помогаете сохранить редкие виды животных и многообразие животного мира, - говорит на странице Ярославского зоопарка ВКонтакте.

Полученные средства пойдут на облагораживание вольера Лавины, покупку комплекса дополнительных биодобавок и витаминов, игрушек и многого другого, что необходимо для комфортной жизни обитательницы зоопарка.