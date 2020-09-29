Прокуратура проведет проверку по падению мальчика в канализационный люк в Ярославле

Ребенок провалился в открытый люк Фото: Олег УКЛАДОВ

Прокуратура Заволжского района инициировала проверку по падению 9-летнего мальчика в канализационный люк у дома №19В на улице Спартаковской.

Об инциденте рассказала мама ребенка в социальных сетях. Все произошло 25 сентября рядом с центральной дорогой. Люк, по словам женщины, был заложен пенопластом и ничем не огорожен. Ребенок наступил на пенопласт и провалился. К счастью, все обошлось ссадинами рук и ног. Полиция, которую вызвала ярославна, начала свою проверку, теперь подключилась и прокуратура.

- Будет дана оценка исполнению собственником требований законодательства в части непринятия мер к закрытию люка. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщает прокуратура Ярославской области.