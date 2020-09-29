В Ярославской области увеличилось число точек свободного доступа в интернет

Фото: ПАО «Ростелеком»

В этом году новые общественные точки Wi-Fi «Ростелеком» запустил в Троицкой, Никитской, Борисоглебской слободах, селе Смоленское Переславского района и селе Белое в Пошехонском районе, сообщает пресс-служба оператора.

Для этого связисты проложили семь километров оптических линий связи. Работы по строительству сети «Ростелеком» ведет в рамках федеральной программы «Устранение цифрового неравенства» (УЦН). В настоящее время на территории области работают 54 такие точки. Всего по итогам проекта «Ростелеком» проведет сеть в 98 областных поселений с населением от 250 до 500 человек.

- С вводом в эксплуатацию пяти новых точек доступа еще 1 500 жителей области получили возможность бесплатно выходить в интернет, пользоваться порталом государственных услуг, оперативно получать информацию, общаться в социальных сетях. По нашим данным в селах, где у жителей популярен бесплатный доступ в сеть, продолжительность интернет-сессии достигает одного часа, а к точке хотя бы раз в месяц подключаются около 50 пользователей. Немаловажно, что, появление точек УЦН открывает перспективы дальнейшего развития инфраструктуры связи в удаленных и малых населенных пунктах, - сообщил директор филиала в Ярославской и Костромской областях ПАО «Ростелеком» Роман Русских.

Подключиться к коллективной точке доступа и выйти в сеть можно через ноутбук, смартфон или планшет. Бесплатный интернет для жителей сел по программе УЦН предоставляется через точки Wi-Fi, размещенные на железобетонных опорах и обеспечивающие круговое покрытие радиусом до 100 метров на открытой местности.

В целом по проекту устранения цифрового неравенства в России точки доступа в интернет планируется установить почти в 14 тысячах населенных пунктов страны.

Добавим, что в соответствии с Федеральным законом «О связи» Распоряжением Правительства РФ «Ростелеком» с 2014 года назначен оператором универсальных услуг связи на всей территории страны.