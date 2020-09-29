В Ярославле будут проверять соблюдение масочного режима

Масочный режим в Ярославской области продолжает действовать, но не все его соблюдают Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Судя по всему, в ближайшее время нас всех ждут рейды по соблюдению масочного режима. Напомним, что в Ярославской области он действует с 16 мая. Сегодня, 29 сентября, на общегородском совещании в мэрии глава города Владимир Волков отметил, что ярославцы расслабились и не всегда следуют мерам предосторожности.

В частности, мэр попросил обратить особое внимание на общественный транспорт.

- Я понимаю, что скоро похолодает. В любой момент может начаться вспышка ОРВИ, важно, чтобы люди заботились о своем здоровье, - сказал Владимир Волков.

Проверять будут рынки, торговые сети, небольшие магазины – и персонал, и посетители должны быть в масках, а санитайзеры стоять везде.

Через две недели главы районных администраций должны отчитаться о том, где и сколько рейдов прошло. В случае, если будут выявлены нарушения, а они явно будут, их необходимо также отработать и предоставить доклад мэру.