В отношении водителя, устроившего ДТП под Ростовом, возбуждено уголовное дело

В аварии погибли два человека. Скриншот с видео Подслушано Ростов Великий [ПРВ] ВКонтакте

В отношении водителя, совершившего ДТП в Ростовском районе, возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Страшная авария, которая произошла вчера, 28 сентября, недалеко от населенного пункта Львы, унесла жизни двух человек: 44-летнего мужчины и 23-летней девушки. От удара обе машины отбросило за пределы проезжей части, детали и запчасти иномарок раскидало в разные стороны

- Двигатель от одной машины лежал на противоположной стороне дороги, - пишут очевидцы.

Водителя второй иномарки, 30-летнего мужчину, госпитализировали. Именно он, по мнению правоохранительных органов, и является виновником ДТП. По одной из версий, водитель обгонял поток автомобилей по обочине и каким-то образом вылетел на встречную полосу.

Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Сейчас ведутся следственные действия.