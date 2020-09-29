В ярославском приюте для бездомных собак пройдет день открытых дверей

Он ждет своего хозяина. ФОТО: МУП "ГСАХ"

4 октября в приюте САХ вновь пройдет день открытых дверей. Все желающие смогут посетить приют и выбрать себе верного друга или надежного охранника.

Сейчас здесь содержится 80 собак. Все они привиты, стерилизованы. Волонтеры расскажут про каждого из питомцев, о его нраве и характере, помогут пообобрать именно того пса, который нужен. Расскажут, как за ним ухаживать, чем кормить и какие прививки делать.

День открытых дверей пройдет 4 октября, в воскресенье, по адресу: Ярославль, Московский проспект, 110А с 08:00 до 19:00. При себе нужно иметь паспорт, так как при передаче животного составляется договор.

В прошлый день открытых дверей несколько собак нашли себе дом.