Один из департаментов ярославского правительства ушел на дистант

Департамент имущественных и земельных отношений Ярославской области перешел на дистанционный режим работы. Как сообщается на сайте ведомства, сделано это с целью предупредить распространение коронавирусной инфекции.

Если ли заболевшие среди сотрудников департамента, в сообщении не указывается.

На неопределенный срок отменен личный прием граждан и юридических лиц сотрудниками департамента, а также ограничено посещение самого здания. Свои обращения ярославцы могут направить по почте, на электронный адрес dizo@yarregion.ru, по факсу (4852)30-87-41, а также через специальную форму подачи обращений на сайте департамента.

По вопросам жилфонда специалисты ответят по телефонам 40-14-33, 40-14-50, 40-11-11, 40-14-30. Консультации проводятся по телефону 40-11-04.

Телефоны приемной временно не доступны: 40-11-91 и 40-14-31.

Также на дистанционный режим работы ушла администрация Брейтовского района.