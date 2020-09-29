В Ярославской области перевернулся КАМАЗ: погибли два человека

ДТП произошло в Ростовском районе Фото: УМВД по Ярославской области

Вчера, 28 сентября, в Ростовском районе произошла авария, в которой погибли два человека. Вечером, около 17.30, на трассе Ростов – Иваново – Нижний Новгород КАМАЗ с прицепом, который перевозил бревна, вылетел в кювет и опрокинулся.

Многотонная машина погребла под собой водителя – мужчину 67 лет, и пассажира – 60-летнего мужчину. И водитель, и пассажир погибли еще до приезда медиков скорой помощи.

На месте работали сотрудники ДПС, МЧС, следственно-оперативная группа. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Ростовском районе вчера произошла еще одна крупная авария с жертвами. Днем столкнулись две иномарки, погибли два человека.