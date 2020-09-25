Ярославский «Локомотив» продолжает сезон

"Локомотив" выйдет на лед уже сегодня. ФОТО: ХК "Локомотив" ВКонтакте

ХК «Локомотив» решил продолжить сезон, о чем сообщили в группе клуба ВКонтакте. Ближайший матч состоится уже сегодня, 25 сентября – в «Арене -2000» ярославцы встретятся с «Нефтехимиком».

- Все последние дни игроки и тренеры проходили тестирование, находились под пристальным вниманием медиков. Одновременно с этим, клубом была проведена скрупулезная работа по формированию состава с учетом всех факторов, влияющих на данную ситуации, - говорится в сообщении от клуба.

По результатам контрольного тестирования и после многочисленных консультаций ХК «Локомотив» счел возможным сформировать игровой состав, который на данном этапе продолжит выступления в Чемпионате КХЛ.