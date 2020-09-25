В филиале «Россети Центр Ярэнерго» вручили новую спецтехнику

Фото филиал «Россети Центр Ярэнерго»

Автомобильный парк филиала «Россети Центр Ярэнерго» в текущем году пополнится новыми автомобилями. Первые бригадные УАЗы – торжественно вручены водителям Ростовского, Тутаевского, Угличского, Ярославского районов электрических сетей и Ярославского городского участка службы механизации и транспорта.

До конца года энергетики ожидают поступление бригадных автомобилей ГАЗ 33088 и одной цифровой многофункциональной электролаборатории.

Ключи от нового транспорта вручил первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Центр Ярэнерго» Владимир Плещев.

- Сегодня передаем вам в руки важный инструмент, без которого наша работа не будет настолько оперативной. Автомобили – визитная карточка компании. Мы должны содержать их в надлежащем состоянии, следить за исправностью и внешним видом. Пусть эти авто служат долго на благо надежного электроснабжения потребителей Ярославской области и решения ключевых производственных задач филиала, - отметил Владимир Викторович.

В числе важных приобретений этого года – многофункциональная электролаборатория, поступление которой ожидается в декабре. Автомобиль будет направлен в Угличский район электрических сетей филиала для проведения полного комплекса технического диагностирования, поиска мест повреждений кабельных линий электропередачи, испытания оборудования подстанций. Подобная спецтехника уже эксплуатируется в РЭС 1 категории «Яргорэлектросеть» и обеспечила высокую результативность поиска мест повреждений кабельных линий в областном центре.

Специальная техника является залогом эффективного проведения плановых ремонтных и аварийно-восстановительных работ на энергообъектах филиала и обеспечения надежного энергоснабжения потребителей. Всего на балансе филиала «Россети Центр Ярэнерго» состоит около тысячи единиц авто- и спецтехники.