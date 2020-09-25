В центре Ярославля прикрыли казино

Казино прикрыли 9 сентября Фото: СУ СКР по Ярославской области

Помещение в центре Ярославля, покерные столы, игральные карты и фишки, каждая из которых имела определенную стоимость, свой узкий круг «общения» - казино в городе работало по всем канонам этого бизнеса. Организовали его четверо ярославцев, в отношении которых теперь возбуждено уголовное дело по статье об организации и проведении азартных игр вне игорной зоны.

Казино прикрыли 9 сентября. Чтобы попасть внутрь, сотрудникам Росгвардии пришлось взламывать железные двери. Для хозяев заведения появление людей в форме стало полной неожиданностью.

- Сейчас проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательной базы, устанавливаются причастные к совершению преступления. Незаконная деятельность пресечена сотрудниками ФСБ России совместно с Росгвардией, - сообщили в пресс-службе СКР по Ярославской области.

Игровое оборудование изъято.

Если вам что-либо известно о проведении азартных игр, сообщите об этом в следственные органы по телефонам 8(4852)20-03-43 или 42-05-50.