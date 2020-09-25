Ярославцы смогут пройти по авторскому туристическому маршруту

В городе разработана программа «1010 маршрутов по Ярославлю» Фото: Полина Вачнадзе

27 сентября в Ярославле пройдет необычная туристическая прогулка. К Всемирному дню туризма в городе разработана программа «1010 маршрутов по Ярославлю». Участники смогут по-новому взглянуть на привычные скверы, музеи, театры, арт-объекты. Причем в сопровождении гида и бесплатно.

Туристическая прогулка стартует 27 сентября в 12:00 от Демидовского сквера и будет поделена на 15 тематических направлений.

Например, в рамках маршрута «Золотой резерв» можно будет узнать о развитии ярославского образования, ремесле и торговли, традициях региона.

Еще можно съездить в аэропорт Левцово «В гости к Макарычу» и узнать о профессиях диспетчера, летчика и штурмана, а также сделать фото за штурвалом самолета.

Подробное описание маршрутов читайте здесь.