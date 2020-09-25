Павел Ливинский: синергия систем наружного освещения и электросетевой инфраструктуры – естественный процесс

Фото филиал « Россети Центр Ярэнерго»

В рамках посещения цифрового городского диспетчерского пункта (ГДП) в Арзамасе генеральному директору «Россетей» Павлу Ливинскому и главе «Россети Центр», «Россети Центр и Приволжье» Игорю Маковскому показали новую систему управления наружным освещением.

Всего к 1 декабря в Арзамасе будет установлено 6 000 новых светодиодных фонарей. Уже смонтировано более 500 светильников. В результате проекта улучшатся комфорт и безопасность городской среды, а затраты на освещение снизятся более чем на 60%. Полученные результаты будут масштабироваться в других городах страны.

Для «Россетей» это уже не первый подобный проект: энергетики проводят модернизацию систем освещения в 26 регионах страны.

Группа «Россети» выступает эффективным оператором систем наружного освещения:

- локализация систем управления в рамках существующей инфраструктуры и выполнение работ персоналом с высоким уровнем компетенций обеспечивает экономию эксплуатационных расходов;

- установка современного осветительного оборудования повысит общую надежность систем освещения;

- применение систем автоматизации и управления нагрузкой позволит повысить эффективность функционирования системы освещения.

Кроме того, благодаря использованию современных технологических решений энергетики могут в удаленном режиме контролировать работу отдельных светоточек и регулировать интенсивность светового потока.

При установке энергоэффективного светодиодного освещения значительно снижается энергопотребление, что позволит городским властям снизить данную статью расходов

- Благодаря примененным решениям, потребитель без дополнительной нагрузки на бюджет получит качественный свет у себя на улице, во дворе и на дорогах. Это в первую очередь отразится на уровне безопасности: снизится уровень криминогренности и количество ДТП на дорогах. Уровень освещенности – очень тонкий момент, который оказывает сильное влияние на нашу жизнь. Этим должны заниматься профессионалы и регулировать в круглосуточном режиме параметры работы наружного освещения. Использование новых подходов в развитии городского пространства и создание комфортных условий для жизни должно стать важной частью работы Группы «Россети» на перспективу, – отметил Павел Ливинский.