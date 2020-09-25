В Ярославле изменилось движение транспорта: схема маршрутов автобусов Брагине

Перекрыли участок Тутаевского шоссе Фото: Мэрия Ярославля

В Ярославле сегодня, 25 сентября, на участке Тутаевского шоссе между улицами Урицкого и Панина начался ремонт. Общественный транспорт пустили в объезд по следующей схеме:

Автобусы №4Т «Торговый переулок – фабрика «Красный Перевал», №6 «Шинный завод – НЗКИ», №23 «Областная больница – 15 МКР», №47 «Улица Доронина – Больница № 9», №96 «НЗКИ – ТРК «Ярославский Вернисаж» на участке между остановками «Улица Урицкого» и ОП «Яблоневый Посад» ездят по улице Урицкого, Ленинградскому проспекту, улице Панина в обоих направлениях. При этом из схем движения исключаются ОП «Павловский парк», «Поликлиника №5», «Мостоотряд» и вводятся остановки: «ЖК «Октябрь»», «Дом одежды», «Улица Урицкого» (на Ленинградском проспекте), «Улица Пионерская», «Проспект Дзержинского», «Улица Панина», «2-й Брагинский проезд».

Автобусы №10 «15 МКР – НЗКИ» от ОП «НЗКИ» ходят по Красноперевальскому переулку, улице Красноперевальская, улице Куропаткова, улице Большая Норская, Тутаевскому шоссе, улице Панина, Ленинградскому проспекту, улице Урицкого с организацией разворота по Тутаевскому шоссе, улице Елены Колесовой, Ленинградскому проспекту (по часовой стрелке). Не будет остановок «Павловский парк», «Поликлиника №5», «Мостоотряд» и вводятся остановки: «2-й Брагинский проезд», «Улица Панина», «Проспект Дзержинского», «Улица Пионерская», «Улица Урицкого» (на Ленинградском проспекте), «Дом одежды», «ЖК «Октябрь», «Улица Елены Колесовой» (на Тутаевском шоссе), «Улица Елены Колесовой» (на Ленинградском проспекте), а также дополнительный временный остановочный пункт «Школа» у дома №28 по улице Елены Колесовой.