Полная скамья подсудимых: в Ярославле будут судить 9 наркоторговцев

В Ярославле будут судить 9 наркоторговцев Фото: Олег ЗОЛОТО

В Заволжском суде в ближайшее время начнется процесс над девятью ярославцами. Подсудимым от 20 до 48 лет, им, в зависимости от роли и степени участия каждого, предъявлены обвинения в незаконном сбыте наркотических средств и покушении на сбыт, а также в создании и содержании притона.

По версии следствия, организованная группа для бесконтактного сбыта наркотиков была создана еще в 2018 году. «Идейный вдохновитель», личность которого пока не установлена, отвечал за поставку наркотиков, приготовление смеси и распределял полученные доходы. К распространению он привлек 9 человек, в том числе четырех женщин. Они закладывали вещества в тайники. Все общение между членами группы происходили по мессенджерам.

Одна из обвиняемых в своей квартире организовала притон, где можно было не только приобрести наркотик, но и употребить его.

- В августе 2019 года преступная деятельность была пресечена. Из незаконного оборота изъяли 145 граммов наркотического средства. Все обвиняемые свою вину признали, шестеро во время следствия находились под стражей, - пояснили в прокуратуре региона.

В отношении организатора наркобизнеса уголовное дело выделено в отдельное производство.