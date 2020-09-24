Долг Ярославской области за газ вырос на 300 миллионов рублей

Долг Ярославской области за газ продолжает расти Фото: Олег ЗОЛОТО

Долг Ярославской области за газ продолжает расти. Об этом сообщили в пресс-службе «Газпром межрегионгаз Ярославль».

- Компания инициировала проведение заседания межведомственной комиссии по решению вопросов погашения задолженности за потребленный газ. Необходимость встречи была вызвана существующими проблемами теплоснабжающих организаций, связанными с расчетами за поставленный природный газ, - пояснили в «Газпром межрегионгаз Ярославль».

Согласно данным, представленным компанией, задолженность за голубое топливо в преддверии нового отопительного сезона составляет более 3,1 миллиарда рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг увеличился на 300 миллионов.

- Утвержденный и подписанный в феврале 2018 года график погашения задолженности не исполняется, - отметили в пресс-службе.