В Ярославской области уровень инфляции в августе поднялся до 4,6%

По сравнению с июлем, в августе уровень годовой инфляции в регионе поднялся на 0,2% Фото: Анастасия Черникова

Что принес Ярославской области август? По сравнению с июлем, в августе уровень годовой инфляции в регионе поднялся на 0,2% и составил 4,6%, по данным Банка России. В последний месяц лета отмечалось подорожание как продовольственных, так и непродовольственных товаров, а также услуг. Причины просты: как правило, в это время года мы покупаем отечественные овощи, но в этом году свежий урожай запоздал. Сдвинулись сроки посевов, соответственно, и уборочной кампании, что сразу же отразилось на ценах. Подорожание импортных фруктов связано с ослаблением рубля в июле и августе.

Похожая ситуация и на рынке непродовольственных товаров. Пандемия вызвала большой спрос на чистящие и моющие средства, выросли цена на страхование и спрос на услуги в сфере спорта.

- Ярославская область, как, впрочем, и другие регионы, имеет свой уровень развития инфраструктуры и рынков, природно-климатические особенности и потребительские привычки, поэтому наша инфляционная картина может отличаться от общероссийской. Аналитика, публикуемая каждый месяц, представляет собой подробный анализ факторов динамики цен в регионе, - прокомментировал управляющий ярославским отделением Банка России Владимир Алексеев.