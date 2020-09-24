На Тутаевском шоссе в Ярославле перекроют еще один участок и закольцуют автобусы

С 25 сентября на три дня перекроют перекресток Тутаевского шоссе и улицы Панина Фото: Мэрия Ярославля

С 25 сентября на три дня перекроют перекресток Тутаевского шоссе и улицы Панина, сообщили в пресс-службе мэрии Ярославля.

За это время здесь переустроят инженерные сети, установят бортовой камень, расширят проезжую часть до 16 метров и выполнят работы по устройству основания. После этого перекресток вновь откроют для движения, однако верхнего слоя асфальта еще не будет. Одновременно начнется движение с улицы Панина в сторону улицы Батова. Затем начнут укладывать верхний слой асфальта.

Кроме того, к 1 октября планируют закольцевать маршрут движения общественного транспорта, чтобы он ходил по Тутаевскому шоссе в районе домов № 64 и 70.

Завершить работы на Тутаевском шоссе должны к концу октября.