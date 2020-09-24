Экспертизу по дому на улице Батова в Ярославле ждут со дня на день

Дом пострадал от взрыва 21 августа Фото: Мэрия Ярославля

Экспертиза несущих конструкций дома на улице Батова должна быть сделана уже в ближайшее время. Контракт заключен с компанией «СтройЭксперт», которая специализируется именно на таких видах работ.

- По итогам экспертизы здания мэрия должна принять окончательное решение о том, что делать с домом, пострадавшим от взрыва, - сказал заместитель мэра по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельностью Вячеслав Гаврилов.

Эксперты должны обследовать инженерно-техническое состояние конструкций здания, определить их надежность, подтвердить несущую способность элементов после взрыва и установить возможность их дальнейшей эксплуатации. В заключении эксперты укажут, безопасно ли будет проживать в доме после восстановительных работ.