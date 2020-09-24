В Ярославле вновь обследуют дом на Батова, пострадавший от взрыва газа

Эксперты оценят состояние несущих конструкций дома Фото: Мэрия Ярославля

Мэрия Ярославля заключила контракт с компанией «СтройЭксперт», которая оценит состояние несущих конструкций дома на Батова, пострадавшего от взрыва газа.

- Контракт заключили с организацией, специализирующейся именно на этих видах работ. По итогам экспертизы несущих конструкций здания мэрия должна принять окончательное решение о том, что делать с домом. Экспертиза должна быть сделана в ближайшее время, - пояснил заместитель мэра города Ярославля по взаимодействию с общественностью, международным связям и обеспечению деятельности мэрии Вячеслав Гаврилов.

Специалисты проверят, в каком состоянии находятся конструкции здания, надежны ли они и возможна ли их дальнейшая эксплуатация. В заключении укажут, безопасно ли будет жить в доме после завершения восстановительных работ.

Напомним, что взрыв газа в доме на улице Батова произошел 21 августа. В результате погибли три человека, четверо были госпитализированы. 12 квартир признали полностью разрушенными и не подлежащими восстановлению.