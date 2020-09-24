Ревнивый рыбинец избил соседа битой

52-летнего жителя Рыбинска обвиняются в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести. По версии следствия, он избил битой своего соседа по коммунальной квартире.

Причиной скандала в рыбинской коммуналке стала ревность. Как пояснил подозреваемый, он вернулся домой ночью и заметил свою сожительницу в комнате соседа. С помощью биты мужчина решил наказать человека, который покусился на его женщину. Что, кстати, стало с самой женщиной – не уточняется.

Вину ревнивец отрицать не стал, во всем признался. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД по Ярославской области.