Ярославские учителя и школьники должны будут сдать тесты на COVID-19

Тестирование учителей и учеников, которые будут возвращаться на учебу после карантина по коронавирусу, в Ярославской области собираются проводить на безвозмездной основе. Об этом сообщили в правительстве региона.

Анализы на COVID-19 контактировавшие могут сдать в поликлиниках по месту жительства.

Тесты будут выполняться в лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии Ярославской области».

Сейчас в Ярославской области 34 класса в 23 школах находятся на дистанционном обучении из-за коронавируса.