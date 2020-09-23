В мэрии Ярославля рассказали, когда пустят троллейбусы по Тутаевскому шоссе

Завершается монтаж контактной сети троллейбусов Фото: Мэрия Ярославля

Как только завершится монтаж контактной сети, вновь начнут работу троллейбусы №3 и №4, движение которых остановили на время ремонта Тутаевского шоссе. По данным мэрии Ярославля, введение сети в эксплуатацию запланировано на ноябрь.

Сейчас монтажные работы идут на пересечении улицы Урицкого и Тутаевского шоссе. Всего от остановки «Фабрика «Красный перекоп» до остановки «Улица Елены Колесовой» установят 284 оцинкованные металлические опоры высотой 12 метров.

- На этом участке контактная сеть находилась в достаточно тяжелом состоянии, эксплуатировалось давно. Поэтому ее замена вместе с опорами и контактным проводом станет большим плюсом для работы всего энергохозяйства, - сказал первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии, начальник управления городского пассажирского транспорта Сергей Волканевский.