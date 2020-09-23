В Ярославской области иномарка насмерть сбила велосипедиста

ДТП произошло вчера, 22 сентября, около 12 часов дня в Рыбинском районе. ФОТО: скриншот с видео группа "Рыбинск ДТП | ЧП" во ВКонтакте

ДТП произошло вчера, 22 сентября, около 12 часов дня в Рыбинском районе. По предварительной информации, 42-летний мужчина, находившийся за рулем автомобиля «Ниссан», сбил велосипедиста.

79-летний пенсионера с травмами доставили в больницу. К сожалению, спасти пострадавшего врачи не смогли - мужчина скончался, сообщили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

В настоящее время по факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Полиция просит водителей в периоды, когда количество велосипедистов на дороге увеличивается, быть предельно внимательными и аккуратными, чтобы вовремя заметить велосипед.

Велосипедисты же в свою очередь должны помнить о том, что с 14 лет разрешено двигаться по велосипедной или велопешеходной дорожке, если ее нет, то по правому краю дороги в один ряд. Ездить по обочине можно, если это не создает помех. По пешеходному переходу велосипедисты должны идти пешком и вести велосипед рядом с собой.