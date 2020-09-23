Многодетному отцу-военному из Ярославской области пообещали место в яслях для сына

Младшему сыну Антона Третьякова готовы предоставить место в яслях. ФОТО: скриншот с видео страница Андрея Броя во ВКонтакте

Многодетному одинокому отцу-военному Антону Третьякову пообещали место в яслях для младшего сына. Об этом вчера, 22 сентября, сообщил глава Ростовского района Сергей Шокин на встрече с Уполномоченным по правам человека в Ярославской области Сергеем Бабуркиным.

- Лично убедился в том, что органами местного самоуправления в полном объеме и своевременно оказаны все меры социальной поддержки многодетной семье. Мы готовы, при необходимости, предоставить малышу место в яслях. В Ростове есть дошкольные детские учреждения, посещать которые можно с годовалого возраста, - пояснил Сергей Шокин.

Напомним, в настоящее время Антон Третьяков, потерявший в апреле этого года жену и оставшийся с четырьмя детьми, вынужден ходить на службу с 11-месячным сыном. Мужчине отказывают в отпуске по уходу за ребенком, а оставить малыша военнослужащему не с кем.