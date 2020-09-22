Ярославцы смогут задать вопросы руководителям полиции

Задать свои вопросы ярославцы смогут с 16 до 17 часов Фото: Полина Вачнадзе

Завтра, 23 сентября, ярославцы смогут напрямую задать интересующие их вопросы представителям правоохранительных органов. В этот день состоится прямая телефонная линия с руководителями подразделений полиции.

- С 16 до 17 часов любой желающий может позвонить руководителям территориальных органов в Ярославле и районах области, задать волнующий его вопрос и получить на него компетентный ответ, - пояснили в пресс-службе УМВД России по Ярославской области.

Номера телефонов руководителей подразделений полиции можно найти здесь: https://76.мвд.рф/графики.