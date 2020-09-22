Стало известно, когда в Ярославле включат отопление

В жилах домах батареи начнут теплеть 7 октября Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Отопительный сезон в Ярославле начнется 1 октября. Сегодня, 22 сентября, соответствующее постановление подписал мэр города Владимир Волков.

С 1 октября к отоплению начнут подключать объекты социально-культурной сферы. К ним относятся больницы, детские сады, школы, учреждения культуры, спорта, бани. В многоквартирных домах, в которых находятся данные объекты, также появится тепло.

В остальных жилах домах батареи начнут теплеть 7 октября. Однако исключение составят несколько домов в связи с отсутствием технической возможности раздельного запуска: №26 на улице Индустриальной, №16 на улице 1905 года и №71 на улице Колышкина. Тепло в указанные здания начнет поступать одновременно с объектами социальной сферы.

Пусконаладочные работы должны завершить до 15 октября. К этому времени отопление должно появиться во всех домах.