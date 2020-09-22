В Ярославской области архивы возобновили свою работу

Посетители будут допускаться в архивы только при наличии масок. ФОТО: страница Романа Колесова во ВКонтакте

Вчера, 21 сентября, региональные архивы возобновили прием граждан и работу читальных залов. Об этом сообщается на сайте Государственного архива Ярославской области.

- Посетить читальный зал и стол справок можно только по предварительной записи. Посетители будут допускаться только при наличии масок и после обязательного контрольного измерения температуры тела, - поясняет пресс-служба учреждения.

Найти контактную информацию, а также ознакомиться с графиком работы архивов можно на сайте https://www.yararchive.ru/.