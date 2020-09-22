Рыбинским детям предлагают бесплатно съездить в оздоровительный центр

Смена продлится три недели с 1 по 21 ноября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Семьи с детьми, которые попали в трудную жизненную ситуацию, например, малоимущие или где воспитываются дети-инвалиды, могут воспользоваться предложением рыбинского департамента по социальной защите населения. Ребятам из таких семей предоставляются бесплатные путевки в загородный оздоровительный лагерь.

Смена продлится три недели с 1 по 21 ноября, в это время, чтобы дети не отстали от своих одноклассников, в центре организуют обучение по школьной программе.

Для получения путевки нужно обратиться в департамент по социальной защите населения. Предварительная запись на прием по телефону 28-29-23.