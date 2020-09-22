«Они более современные»: в Ярославле хорошие ограждения меняют на новые

Ограждения меняют в местах концентрации ДТП Фото: Мэрия Ярославля

В очередной раз ремонтные работы на улицах Ярославля повергли жителей города в недоумение. С прошлой недели ярославцы наблюдают за тем, как в разных районах хорошие дорожные ограждения меняют на новые. У людей возникли закономерные вопросы: зачем это делают и откуда у города лишние деньги.

Выяснилось, что средства на данные работы выделили не из городского бюджета. Замена старых ограждений производится по федеральной программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 - 2020 гг.», пояснили в мэрии города.

На вопрос, а чем же были плохи предыдущие заборы, ответил и.о. директора агентства по муниципальному заказу ЖКХ Глеб Масленцев:

- Новые ограждения более современные, полностью оцинкованные, срок их эксплуатации намного дольше.

Конструкции меняют в местах концентрации ДТП, а также на объектах, которые попали в нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Всего подрядчик до конца этого года установит около 10 километров ограждений. Судьба демонтированных заборов уже решена: их передадут в МУП «Городское спецавтохозяйство» для дальнейшего использования на улицах города.