В Ярославской области начался отопительный сезон Фото: Полина Вачнадзе

В Рыбинске, Пошехонье, Данилове, а также в Борисоглебском, Даниловском, Тутаевском, Пошехонском и Большесельском районах запустили отопление. Тепло постепенно дают в социальные учреждения: детские сады, школы и больницы.

- Отопительный период должен начинаться не позднее дня после окончания пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура воздуха ниже 8 градусов, - пояснила и.о.директора регионального департамента ЖКХ, энергетики и регулирования тарифов Мария Сачкова. – При этом решение о начале отопительного сезона в каждом муниципальном образовании принимается органом местного самоуправления.

Главы некоторых муниципальных образований сжалились над замерзающем населением и дали отопление раньше положенного срока. Например, в Рыбинске батареи потеплели не только на социальных объектах, но и во многих жилых домах. Мэр Ярославля пока на уступки идти не желает, руководствуясь нормативами и ссылаясь на сложность процесса запуска тепла.

А родители очень сильно беспокоятся за детей, которые мерзнут дома, мерзнут на улице, мерзнут в школах и детских садах. Да и взрослым особого удовольствия вечная прохлада не приносит.

Поэтому жителям областного центра остается только радоваться за соседей и ждать «бабьего лета». Тогда хоть на солнышке погреться можно будет.