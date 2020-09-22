Переславец поджег магазин из-за девушки

Здание магазина и весь товар были уничтожены Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

3,5 миллиона рублей – такой ущерб причинил житель Переславского района владельцу магазина и арендатору из-за обиды на девушку, которая там работала. В умышленном уничтожении чужого имущества обвиняется 46-летний ранее уже не раз судимый местный житель. По версии следствия, именно он спалил торговую точку в Глебовском сельском поселении.

Пожар произошел в мае прошлого года.

- По версии следствия, мужчина заранее приготовил пластиковую бутылку с быстровоспламеняющейся жидкостью. Приехав к магазину на автомобиле, обвиняемый поджег мусор под дверью. Установлено, что перед этим переславец приходил к своей знакомой, которая работала в магазине продавцом, и между ними произошел конфликт, - пояснили в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Во время совершения преступления мужчина был пьян.

Потерпевшими по делу признаны владелец здания магазина и арендатор торговых площадей. Первому был нанесен ущерб более 3 миллионов рублей, второй лишился товара на 500 тысяч. Известно, что магазин открылся незадолго до ЧП.

Расследование завершено, уголовное дело передано в суд.

Также в Ярославский областной суд передано дело "ростовского поджигателя". Во время пожара в Ростове Великом погибли 8 человек, в том числе 5 детей.