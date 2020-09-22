В Ярославле начался суд над «поставщиками» филиппинской прислуги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Дзержинском суде начался суд над жителями Ярославля, Москвы и Московской области, всего на скамье подсудимых окажутся семь человек. По версии следствия, они организовали незаконное пребывание граждан Филиппин в России.

Филиппинцы приезжали к нам в страну в качестве высококвалифицированных специалистов, коими не являлась. А по факту люди работами в сфере обслуживания: трудились нянями и прислугой.

Как считают правоохранительные органы, в преступной деятельности подсудимых была замешана ярославская фирма, которая оформляла мигрантам приглашения на работу. За него иностранцы платили довольно неплохие деньги.

Схема вскрылась во время проверки миграционной службой, тогда и были выявлены фиктивные документы. Из семи обвиняемых двое уже Вов сем признались и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.

Подсудимым грозит до 7 лет лишения свободы.