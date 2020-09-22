В Ярославской области 4 дня ищут подростка

Девочка ушла из дома 18 сентября. ФОТО: группа "ЯРОО поиск детей и взрослых "ЯрСпас" ВКонтакте

14-летняя Алена Щербакова ушла из дома в Рыбинске 18 сентября и с тех пор ее местонахождение неизвестно. Четыре дня взрослые не могут разыскать подростка.

На вид Алене 14 лет, рост 165 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные до плеч, глаза серо-голубые. Была одета в темно-синюю куртку, черные брюки, черные с желтым кроссовки.

Если вы знаете, где находится девочка или видели ее, сообщите по телефонам 02, 102 или 112 – полиция, а также по номеру 8(910)964-08-38 – горячая линия ЯрСпас.