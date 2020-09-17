Отменили матч ярославского "Локомотива" с "Сочи"

Фото с раскатки на сочинском льду сегодня публиковали в группе ХК. ФОТО группа ХК "Локомотив" ВКонтакте

Выездной матч "Локомотива" против "Сочи, который должен был пройти сегодня, 17 сентября, отменили. Проведенные накануне игры обследования показали наличие первично положительных тестов на коронавирус у трех игроков "Локомотива", сообщается на сайте Континентальной хоккейной лиги. Игроки были изолированы и, соответственно, не поехали на сегодняшний матч с "Сочи".

- Незадолго до начала игры руководство клуба уведомило КХЛ о включении в контактную группу части команды. В связи с этим "Локомотив" отказался выходить на матч против "Сочи", - сообщает КХЛ.

Лига собирается провести дополнительное расследование этой ситуации. 18 сентября игроки ярославской команды пройдут дополнительное обследование. Его итоги позволят принять решение о том, будет ли "Локомотив" играть дальше.