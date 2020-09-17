Похитила и задушила: в Ярославском областном суде рассмотрят дело об убийстве женщины

В Ярославском областном суде рассмотрят дело о похищении и убийстве женщины Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ярославском областном суде в ближайшее время начнется рассмотрение дела, которое, если бы не закончилось так печально, вполне могло бы стать основой для сериала. Здесь и похищение ребенка, и случайное знакомство матери мальчика с его похитительницей, и месть за прошлые обиды.

На скамье подсудимых скоро окажутся 45-летняя Валентина С. и 40-летняя Ольга А. Первой предъявлено обвинение в похищении человека, грабеже и убийстве. Второй – похищение группой лиц по предварительному сговору.

Некоторое время назад, когда Валентина С. отбывала наказание в колонии, отец ее мужа познакомился с молодой женщиной и привел ее к себе в дом, где жил маленький сын осужденной. После застолья, не понятно чем руководствуясь, эта дама увезла мальчика с собой. Его родственники обратились в полицию, ребенка нашли, а похитительницу осудили.

И так сложились обстоятельства, что отбывать наказание она отправилась в ту же колонию, где уже находилась мать украденного мальчика. По иронии судьбы женщины сдружились и только на свободе Валентина узнала, кем является ее подружка.

Чувства оскорбленной матери взыграли и она, как считает следствие, решила отмстить. Нашла себе сообщницу - Ольгу А., которая показала ей место жительства бывшей подруги. Вместе они собирались похитить женщину, вывезти ее в укромное место и там заставить принести извинения. Но все пошло не по плану.

На дело, по версии правоохранительных органов, злоумышленницы отправились в октябре прошлого года. На женщину напали в ее же квартире и жестоко избили.

- Обвиняемая Валентина С. нанесла несколько ударов электрическим утюгом и ножницами. Затем потерпевшей связали руки, заткнули рот кляпом, посадили в машину. Из квартиры прихватили мобильный телефон. По пути в Ярославль остановились в Тутаевском районе, где С. вывела потерпевшую в лесополосу и задушила ее, - сообщает пресс-служба Ярославского областного суда.

Для подельницы такой исход стал полной неожиданностью.

- 23 сентября будут решены вопросы о назначении даты судебного заседания и о мере пресечения для подсудимых, - сказали в пресс-службе ведомства.