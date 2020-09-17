Школьница из Ярославля вышла в финал «Детского Евровидения»

Софья вошла в число 11 финалистов. ФОТО: группа "Ярославская область" ВКонтакте

Ученица девятого класса школы №43 Ярославля Софья Шкелу вышла в финал конкурса «Детское Евровидение». Песенное соревнование пройдет в Польше.

Софья вошла в число 11 финалистов, которые будут бороться за возможность представлять Россию на конкурсе. Девушка будет исполнять песню «Alise».

Проголосовать за участницу из Ярославля может любой желающий на этом сайте. Необходимо авторизоваться и поставить отметку напротив песни «Alise».

КП-Ярославль желает Софье Шкелу удачи!