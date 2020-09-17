В ярославскую детскую больницу купили новое оборудование для лечения глаз

В этом году для детских поликлиник будут приобретено 26 единиц различного оборудования Фото: Правительство Ярославской области

В детскую службу клинической больницы №2 доставили новое офтальмологическое оборудование. Бинокулярной офтальмоскоп, щелевая лампа и автоматический аппарат для измерения внутриглазного давления необходимы медикам для быстрой и более точной диагностики заболевания глаз у детей.

А педиатры той же самой больницы в рамках нацпроекта «Здравоохранение» Получили лор-комбан. Общая стоимость нового оборудования – более 3 миллионов рублей.

Всего в этом году для детских поликлиник будут приобретено 26 единиц различного оборудования, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области. На это выделено 108 миллионов рублей. Еще 4 миллиона пойдут на ремонт помещений.